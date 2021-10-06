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İsrail, Negev Cezaevi'nde 14 Filistinli tutukluyu kötü şartlarda tek kişilik hücrelerde tutuyor

İsrail'in Negev Cezaevi'nde 14 Filistinli tutukluyu ağır ve kötü şartlar altında tek kişilik hücrelerde tuttuğu bildirildi.

İsrail, Negev Cezaevi'nde 14 Filistinli tutukluyu kötü şartlarda tek kişilik hücrelerde tutuyor
AA

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin geçen ay baskın düzenlediği Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Negev Cezaevi'nin 6'ncı bölümündeki 14 Filistinli tutuklunun bulunduğu ağır şartlara ilişkin bilgi verildi.

Negev Cezaevi İdaresinin söz konusu tutukluları çok zor ve ağır şartlar altında tuttuğu, hücrelerde herhangi bir lamba ya da ışık bulunmadığı kaydedilen açıklamada, "Cezaevi İdaresi, tutuklulara gece saat 12'de battaniyesiz örtüsüz yalnızca yer yatağı verip, sabah 6'da geri alıyor. Bazı günler, ceza olarak sabah 6'dan gece yarısına kadar dış zindanlarda elleri bağlı şekilde tutuluyorlar." ifadelerine yer verildi.

Filistinli tutuklulara üzerine giydikleri dışında hiçbir kıyafet verilmediği, sağlık kontrolü için revire dahi gönderilmedikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tutuklulardan bir kısmının bazı deri hastalıklarının yanı sıra böbrekte, eklemlerde ve sırtta ağrı şikayetleri olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinli tutuklunun firar etmesinin ardından 8 Eylül'de Negev Cezaevi'nin 6'ncı bölümüne çeşitli silahlar ve köpeklerle baskınlar düzenlemiş, ellerini ve ayaklarını kelepçeledikten sonra Filistinli tutukluları bölümün dışına atarak darbettikleri duyurulmuştu. Filistinli tutukların da aynı bölümde bulunan 7 koğuşu ateşe verdikleri ifade edilmişti.

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