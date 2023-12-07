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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu 700 Filistinliyi alıkoydu

        İsrail ordusu 700 Filistinliyi alıkoydu

        İsrail ordusunun işgalini genişlettiği Gazze Şeridi'nde bugüne kadar 700 Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 19:36 Güncelleme: 07.12.2023 - 19:37
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        İsrail ordusu 700 Filistinliyi alıkoydu
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, saldırılarını arttırdığı Gazze Şeridi'nde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu.

        KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor.

        İsrail ordusunun alıkoyduğu Filistinlileri askeri kamyonun kasasına yarı çıplak halde koyarak taşıması dikkati çekiyor.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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