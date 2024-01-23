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        Haberler BBC Dünya İsrail ordusu Gazze'de 21 askerin öldüğünü açıkladı

        İsrail ordusu Gazze'de 21 askerin öldüğünü açıkladı

        İsrail ordusu, Gazze'de sürdürdükleri kara harekatında yürütülen bir operasyon sırasında 21 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 23.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:37
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        İsrail ordusu Gazze'de 21 askerin öldüğünü açıkladı
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        GazzeAFP

        İsrail ordusu, Gazze’de sürdürdükleri kara harekatında yürütülen bir operasyon sırasında 21 askerinin öldüğünü duyurdu.

        Ordu sözcüsü Daniel Hagari, ilk belirlemelere göre askerlerin içinde bulundukları binaların yakınındaki bir tankın roketatarla hedef alındığını söyledi.

        İsrail güçlerinin yıkmak için yerleştirdiği mayınların patlaması sonucu binaların da çöktüğünü belirten Hagari, olayın ayrıntılarının araştırıldığını açıkladı.

        Hagari, olayın yerel saatle Pazartesi günü 16.00 sularında Gazze'nin merkezinde, sınırın İsrail tarafındaki Kissufim kibbutzuna (çiftlik tipi yerleşkeler) yakın bir yerde meydana geldiğini söyledi.

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendileri için çok zor bir sabah olduğunu dile getirdi ve bir başsağlığı mesajı yayımladı.

        Hamas’ın 7 Ekim’de 1300 kişi öldürdüğü ve yaklaşık 250 kişiyi rehin aldığı saldırılarının ardından İsrail, Gazze’ye yönelik ağır bir saldırı başlattı.

        Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail’in bu harekatında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 25 binden fazla kişi öldürüldü.

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