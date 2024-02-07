İsrail ordusu: Gazze'de 31 esirin ölümünü ailelerine bildirdik

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Kaçırılan 31 kişinin ailelerine, kaçırılan sevdiklerinin artık hayatta olmadığını bildirdik ve onların Gazze'de öldüğünü doğruladık." dedi.

Yakınlarının akıbeti ve durumuyla ilgili ellerindeki teyitli bilgileri diğer ailelere de ilettiklerini ifade eden Hagari, tüm kaçırılanların ülkelerine geri gönderilmeleri için gerekli koşulları sağlamak için çatışmalara devam ettiklerini aktardı.

İsrail ordu güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta savaşı sürdürdüğünü söyleyen Hagari, Gazze'nin kuzeyindeki başarılarını derinleştirdiklerini ifade etti.

Hagari, Han Yunus'ta, özel birliklerin İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile tünellerde faaliyet gösterdiğini, Hamas'ın stratejik yeraltı konumlarını tespit etmek için ileri teknoloji ve doğru istihbarat bilgileri kullandıklarını dile getirdi.

Hamas liderlerinin saklandığı ve savaşı yönettiği bazı yerlerin yanı sıra İsrailli esirlerin tutulduğu birtakım yerleri bulduklarını belirten Hagari, "Yeni askeri saldırılara girişiyoruz ve Hamas'ın altyapısını yok ediyoruz. Şu an İsrail ordusu Gazze'deki sahil bölgesinde askeri bir operasyonun ortasında. Detayları daha sonra açıklayacağız." diye konuştu.