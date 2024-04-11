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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de halk pazarını vurdu, 8 Filistinli hayatını kaybetti - Dünya haberleri

        İsrail ordusu Gazze'de halk pazarını vurdu, 8 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze kentinde bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:55 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:55
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        İsrail ordusu Gazze'de halk pazarını vurdu
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        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bayramın ikinci gününde Gazze kentinin merkezinde bulunan bir halk pazarını bombalaması sonucu en az 8 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

        Görgü tanıkları da İsrail ordusunun Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi karşısında bulunan bir evi vurduğunu, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir evi hedef aldığını ifade etti.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü kara saldırılarıyla eş zamanlı olarak havadan ve topçu atışlarıyla da vurmaya devam ediyor.

        Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmaların yaşandığı bölgede İsrail ordusunun bir evi ve bir okulu hedef alan saldırılarında 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
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