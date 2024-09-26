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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı

        Gazze'de her geçen gün saldırılarını yoğunlaştıran İsrail Ordusu'nun bu kez hedefinde erinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlar yer aldı. Saldırıda 2'si kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 01:00
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        İsrail çadırları hedef aldı
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        İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin kuzeydoğusunda Abidin ailesinin evini hedef aldığını belirtti.

        Basal, saldırıda 2'si kadın 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

        Sivil Savunma Sözcüsü Basal, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Deyr el-Belah kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların bulunduğu bölgeyi hedef alan saldırısında 1 Filistinlinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını dile getirdi.

        Filistin Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 495 Filistinli ölmüş, 96 bin 6 kişi yaralanmıştı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #israil ordusu
        #Deyr Belah
        #haberler
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