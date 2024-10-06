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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki UNRWA'nın merkezini vurduğunu açıkladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze'nin Cibaliye bölgesindeki UNRWA'nın merkezini vurduğunu açıkladı

        İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı merkezine "Hamas'ın komuta merkezi" olduğu iddiasıyla saldırdığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 02:00 Güncelleme: 06.10.2024 - 02:00
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        İsrail, UNRWA'nın merkezini vurdu
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        İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesine yapılan saldırı hakkında bilgi verildi.

        Adraee, Cibaliye'deki Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezinin "Hamas tarafından kullanılan komuta merkezi" olarak kullanıldığını ve merkezde "İsrail ve İsrail ordusuna karşı operasyonların planlandığını" iddia etti.

        Gazze'nin kuzey bölgelerine İsrail'in son 5 aydır "en şiddetli saldırıları" yaptığı belirtiliyor.

        Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde çok sayıda meskun bölgeyi hedef aldığını ve enkaz altında kalanlara ulaşamadıklarını bildirdi.

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        Saldırılarda Beyt Hanun'da 5 ve Cibaliye'de 7 Filistinlinin hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini belirten Basal, Filistinli ailelerin evlerine yönelik saldırılarda da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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