İsrail ordusu Gazze'nin güneyini vurdu: 10 Filistinli öldü

İsrail ordusu, Mevasi'de yerinden edilenlerin çadırlarının yakınında bulunan ve internet hizmeti verdiği için Filistinlilerin uğradığı bir kafeyi hedef aldı.

AA'nın haberine göre; sağlık kaynakları ise söz konusu saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.