İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan 36'ncı Tümen'i geri çekiyor

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde 3 tümenin savaşa devam edeceği, 36'ncı Tümen'in ise geri çekileceği belirtildi.

İsrail ordusu 31 Aralık'ta yaptığı açıklamada da, Gazze Şeridi'nde bulunan 551. Yedek Tugayı, 14. Tugay ve üç eğitim tugayını geri çekeceğini bildirmişti.

İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu da 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

Ayrıca, İsrail resmi televizyonu KAN'ın 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, ordunun Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelerde daha küçük askeri güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiği belirtilmişti.

Ancak İsrail ordusu resmi olarak üçüncü aşamaya geçildiğine ilişkin açıklama yapmadı.