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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu Gazze’de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu Gazze’de 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürülmesiyle toplam kaybının 82'ye çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:48
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        İsrail, 2 askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
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        Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze’deki çatışmalarda 2 İsrail askeri daha öldürüldü.

        İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 82’ye yükseldi.

        İsrail ordusu bugün daha önce de Gazze'de 2 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise gün içinde Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail'e ait 16 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.

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