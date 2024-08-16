Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazzelileri sıkıştırdığı El-Mevasi bölgesinin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi sıkıştırdığı ve "insani bölge" olduğunu iddia ettiği El-Mavasi'nin bazı kısımlarına saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, El-Mevasi bölgesine saldıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, yerinden edilen Filistinlilere karşı zorunlu göçü silah olarak kullanmaya devam ediyor.

        Filistinlileri 10 ayı aşkın süredir sürekli göçe zorlayan İsrail, şimdi de kendisinin "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve yerinden edilmiş Gazzelilerin sığındığı El-Mevasi'nin bazı bölgelerine saldırmaya hazırlanıyor.

        İsrail yönetimi, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsetmeye çalıştığı El-Mevasi'yi de hedefine koymuş durumda.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve En-Nasr bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulundu.

        REKLAM

        Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "insani bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı El-Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekti.

        "Tahliye" kararının alınmasının nedenlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atan Adraee, paylaştığı haritada yer alan bazı bölgelerdeki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.

        "Tahliye" kararı Doha'daki ateşkes müzakereleri sürerken geldi

        İsrail ordusunun El-Mevasi'deki bazı bölgelerin boşaltılması talebinin, Katar'ın başkenti Doha'da Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerin devam ettiği bir süreçte gelmesi dikkati çekti.

        Gazzelileri yeniden göçe zorlayan bu "tahliye kararının" Doha'da dün başlayan ve bugün de devam edecek olan ateşkes ve esir takası müzakerelerine etkisi ise henüz bilinmiyor.

        İsrail, El-Mevasi'nin "güvenli olduğunu" iddia etmişti

        İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'de kuzey bölgelerden başlattığı zorunlu göçü güneyde yer alan Han Yunus'a ve en sonra yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırarak sürdürmüştü.

        REKLAM

        Han Yunus ve Refah'a saldırılar sırasında İsrail, buradaki Filistinlilerden "güvenli olduğunu" iddia ettiği El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

        Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgeleri arasında yer alan Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi, altyapının bulunmadığı, yapılaşmanın oldukça az olduğu bir bölge.

        İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde buradaki derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

        Filistin Kızılayı, Refah’a başlatılan kara saldırısından sonra bölgeye gelen göç nedeniyle El-Mevasi'de tek çadırlık bir yerin dahi kalmadığını belirtiyor.

        Artan sıcaklık ve su sıkıntısı başta olmak üzere zorlu şartlar yüzünden birçok Filistinli, El-Mevasi'ye gitmek yerine evlerinin enkazında yaşamaya çalışıyor.

        İsrail, Gazze'de zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanıyor

        İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze'de yaşayan Filistinlileri sürekli olarak göçe zorluyor.

        Birleşmiş Milletlerin (BM) verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.

        Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle zor günler geçiriyor.

        BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Biden'ın korumaları artık Trump'ı koruyacak
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Orman yangınları sürüyor! Çanakkale, Manisa ve Bolu'da son durum
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor