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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu, Gazze'de 3 çocuğu daha öldürdü - Son dakika haberi

        İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini hedef alan saldırısında 3 çocuğu öldürdü

        İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:00
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        İsrail'in saldırısında 3 çocuk öldü
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        Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki bir evi hedef aldı.

        Saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

        Saldırının bölgede geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtildi.

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        #israil saldırı
        #gazze
        #haberler
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