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        Haberler Dünya İsrail ordusu: Hizbullah, 7 Ekim'den beri 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu: Hizbullah, 7 Ekim'den beri 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşledi

        Lübnan Hizbullahı ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapan İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, saldırıların tırmandığını söyledi. Hagari, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış bu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 01:29 Güncelleme: 17.06.2024 - 01:29
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        Hizbullah, İsrail'e ne kadar roket attı?
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        İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirdi.

        Hagari, yabancı basın mensuplarına yönelik düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

        "Lübnan'daki Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşledi." diyen Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarının tırmandığına işaret etti.

        Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış bu." ifadesini kullandı.

        Hizbullah saldırıları sebebiyle ülkenin kuzeyinde boşaltılan sivil yerleşimlerin durumuna ilişkin Hagari, "İsraillilerin kuzeye dönmesi için çalışacağız, bu tartışılamaz." diye konuştu.

        Hagari'nin açıklamalarına ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir değerlendirme yapılmadı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hizbullah
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