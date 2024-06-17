İsrail ordusu: Hizbullah, 7 Ekim'den beri 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşledi

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirdi.

Hagari, yabancı basın mensuplarına yönelik düzenlediği basın toplantısında, Hizbullah ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

"Lübnan'daki Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşledi." diyen Hagari, Hizbullah'ın İsrail'e karşı saldırılarının tırmandığına işaret etti.

Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış bu." ifadesini kullandı.