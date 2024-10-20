İsrail ordusu: Hizbullah'ın Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladık

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde savaş uçaklarının, Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargâhının yanı sıra yer altı silah üretim atölyesini bombaladığı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tibnin bölgesine düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" olduğu öne sürülen Hac Abbas Selame ile Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in öldürüldüğü savunuldu.

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Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.