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        Haberler Dünya İsrail ordusu: İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri öldürüldü | Dış Haberler

        İsrail ordusu: İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri öldürüldü

        7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken, İsrail ordusu Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada Mustaha'nın yaklaşık üç ay önceki saldırılarda öldürüldüğü belirtildi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 03.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:21
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        İsrail: Gazze'deki Hamas yöneticisi öldürüldü
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        İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh'in de saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada bu üç ismin yaklaşık üç ay önce öldürüldüğü belirtildi, Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

        Hamas lideri İsmail Haniye, Temmuz ayı sonunda İsrail'in Tahran'da bulunduğu konutta suikast sonucu öldürülmüştü.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #israil
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