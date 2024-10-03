İsrail ordusu: İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'deki Hamas hükümetinin lideri Ravi Mustaha'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas yöneticileri Semih el Siraj ve Sami Kudeh'in de saldırılarda öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada bu üç ismin yaklaşık üç ay önce öldürüldüğü belirtildi, Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Hamas lideri İsmail Haniye, Temmuz ayı sonunda İsrail'in Tahran'da bulunduğu konutta suikast sonucu öldürülmüştü.

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