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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi

        İsrail'in, Lübnan'a son 24 saatte 78, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 12 bin 107 hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:30
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        Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

        İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 78 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güney bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

        Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 12 bin 107'ye çıktığı belirtildi.

        İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1138 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 969 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 191 bin 537 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.

        İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, 23 Eylül-5 Kasım tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 553 bin 624 kişinin geçiş yaptığı bilgisi paylaşıldı.

        Bunlardan 366 bin 80'inin Suriyeli ve 187 bin 544'ünün de Lübnan vatandaşı olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 3 bin 13 kişinin öldüğü ve 13 bin 553 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #lübnan
        #israil
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