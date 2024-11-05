İsrail ordusu, Lübnan'a son 24 saatte 78 hava saldırısı düzenledi

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son bir günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 78 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, söz konusu saldırıların çoğunun güney bölgelerine yapıldığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 12 bin 107'ye çıktığı belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1138 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 969 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 191 bin 537 kişinin yerleştirildiği vurgulandı.