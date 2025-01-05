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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 40 günde 392 kez ihlal etti | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 40 günde 392 kez ihlal etti

        İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkese yönelik 40 günde 392 ihlalde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 23:53 Güncelleme: 05.01.2025 - 23:54
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        İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 392 kez ihlal etti
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        Sur kenti ve çevresinde İsrail ordusuna ait bir dronun alçak irtifada uçtuğu görüldü.

        İsrail ordusu, Aytarun beldesi çevresinde, Şihhin, El-Cebin ve Tayr Harfa beldeleri arasındaki bölgede ve Nakura beldesinin Hamul bölgesinde evleri havaya uçurarak ve buldozerlerle yıktı.

        Nebatiye kentine bağlı Et-Taybe beldesinde de İsrail ordusu çok sayıda evi ateşe verdi ve havaya uçurdu. İsrail ordusu Taybe beldesinde orta ve ağır kalibreli silahlarla ateş açtı ve beldede patlama sesleri duyuldu.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin kişi öldü, 16 binden fazla kişi yaralandı.

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        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

        Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

        Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

        Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.

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