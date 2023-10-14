Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu - Dünya haberleri

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu

        İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 05:33 Güncelleme: 14.10.2023 - 05:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari'den naklettiği habere göre, İsrail ordusu, bir insansız hava aracının ülkeye sızmaya çalışmasına karşılık Hizbullah'a ait bir hedefi vurdu.

        Ordu ayrıca, İsrail'e ait bir insansız hava aracına yönelik saldırıyı da etkisiz hale getirdi.

        Hizbullah'tan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

        İsrail devlet televizyonu KAN, daha önceki haberinde, İsrail ordusunun Hayfa'ya insansız hava aracının sızmaya çalıştığından şüphelendiğini belirtmişti.

        İsrail ordu sözcülüğünden dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınırındaki bazı askeri gözlem noktalarına ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine bölgedeki Hizbullah altyapısına karşı tank ve top atışıyla karşılık verildiği aktarılmıştı.

        İsrail ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) da Hizbullah'a ait hedefleri havadan vurduğu ifade edilmişti.

        Bölge son günlerde İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılara sahne oluyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #lübnan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Kaza yapan otomobilden inen kişiye başka araç çarptı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Af Örgütü vahim iddiayı doğruladı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        "Gerginliğin bölgeye yayılmasından endişeliyiz"
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Devriye görevinde uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Döverek öldürmüşler! Cenazesini taşımışlar!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası!
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        TOGG yüklü TIR'ın talihsiz kazası
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Gazze sınırında tank hareketliliği
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        Eski futbolcunun sesini taklit ettiler! Annesini dolandırdılar!
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        İtalya'da bahis skandalı: İtiraf etti!
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        "Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor"
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        "KKM'den çıkmak istiyoruz"
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları