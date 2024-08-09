İsrail ordusu Lübnan'ın Sayda kentinde bir aracı vurdu
İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac'ın öldüğü, 2 sivilin de yaralandığı bildirildi
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Sayda kentinde Ayn el-Helva Mülteci Kampı yakınındaki Hasbaya kavşağında seyir halindeki bir aracı vurdu.
Söz konusu araca 2 füze isabet etti.
Araçta bulunan Hamas Hareketi yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde hayatını kaybetti.
Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.
Ancak İsrail'in işgalindeki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems'te 27 Temmuz'da yaşanan ölümcül saldırının ardından İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürmesi ve Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast sonrası taraflar arasındaki çatışmalar daha da tırmandı.
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