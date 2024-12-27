İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail Hava Kuvvetlerince Suriye ile Lübnan arasındaki Canga Sınır Kapısı'nın altyapısına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan sınır kapısının "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'a silah geçirmek için kullanıldığı" iddia edildi.

İsrail ordusu, eylül ayından itibaren Hizbullah'ın silah geçirmek için kullandığı iddiasıyla Suriye ile Lübnan arasındaki çok sayıda sınır kapısına hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusu son olarak 6 Aralık'ta benzer iddialarla Suriye ile Lübnan arasındaki bazı sınır kapılarına hava saldırısı gerçekleştirmişti.