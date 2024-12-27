Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenledi | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenledi

        İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ile Lübnan arasındaki Canga Sınır Kapısı'nın altyapısına hava saldırısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Suriye-Lübnan sınır kapısına saldırı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde İsrail Hava Kuvvetlerince Suriye ile Lübnan arasındaki Canga Sınır Kapısı'nın altyapısına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

        Vurulan sınır kapısının "Hizbullah tarafından Suriye'den Lübnan'a silah geçirmek için kullanıldığı" iddia edildi.

        İsrail ordusu, eylül ayından itibaren Hizbullah'ın silah geçirmek için kullandığı iddiasıyla Suriye ile Lübnan arasındaki çok sayıda sınır kapısına hava saldırıları düzenlemişti.

        İsrail ordusu son olarak 6 Aralık'ta benzer iddialarla Suriye ile Lübnan arasındaki bazı sınır kapılarına hava saldırısı gerçekleştirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Güney Kore'de siyasi kriz sürüyor
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Rusya'dan 'barış görüşmesi' çıkışı
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        Sadettin Saran'a yasa dışı bahis sorgusu
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"