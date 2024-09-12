İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde “iki silahlıyı” hedef aldığını duyurdu İsrail, Suriye'nin güneybatısında biri Hizbullah ile ilişkili olduğunu iddia ettiği "iki silahlı kişiye" saldırı düzenlediğini açıkladı

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL