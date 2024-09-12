Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde “iki silahlıyı” hedef aldığını duyurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Suriye’nin güneyinde “iki silahlıyı” hedef aldığını duyurdu

        İsrail, Suriye'nin güneybatısında biri Hizbullah ile ilişkili olduğunu iddia ettiği "iki silahlı kişiye" saldırı düzenlediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail, Suriye'ye saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra kentinde iki silahlı kişiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, İsrail’e ait bir savaş uçağının Kuneytra’da Hizbullah’ın Suriye kolunun Golan Dosyası Birimi’nden Ahmed el-Cebir adlı bir kişiyi hedef aldığı ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, Kuneytra kentine bağlı Er-Rafid beldesinde silahlı olduğu öne sürülen bir kişinin daha İsrail ordusunca vurulduğuna dikkat çekilerek, “Bu silahlı kişi, İran'ın işbirliği ve direktifiyle İsrail'e karşı düşmanca eylemler gerçekleştirmeye çalışıyordu.” ifadeleri kullanıldı.

        Suriye haber ajansı SANA İsrail'in, Şam-Kuneytra yolu üzerindeki Han Arnabe beldesinin doğu girişinde sivil bir araca saldırısı sonucu 2 Suriyelinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        İsrail sınırındaki Kuneytra'da, Suriye ordusu ile İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

        İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Eşi balkondan düşerek ölmüştü: Koştum ama yetişemedim
        Ziyech derbide yok!
        Ziyech derbide yok!
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        12 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Acil Kurulması Gereken Bakanlık!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Daum'a son görev
        Daum'a son görev
        Eygi'nin babası konuştu
        Eygi'nin babası konuştu
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        BM Zirvesi'ne videolu mesaj
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Narin cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Fiş almayanlar dikkat! 5 bin TL ceza geliyor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Okan Buruk'tan forvet kararı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Beyin sağlığı için koruma kalkanı gibi liste!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal