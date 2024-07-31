İsrail ordusunun Beyrut'a yönelik hava saldırısında ölenlerin sayısı 5’e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu, 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusu, dün Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.