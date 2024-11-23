İsrail ordusunun, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki El-Basta bölgesini hedef aldı.

İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.