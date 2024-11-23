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        Haberler Dünya İsrail ordusunun, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusunun, Beyrut'un merkezine düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 11 kişi öldü, 63 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:27
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        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı: 11 ölü
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        Lübnan resmi haber ajansı NNA’ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyrut'un şehir merkezindeki El-Basta bölgesini hedef aldı.

        İsrail savaş uçaklarının 5 füzeyle hedef aldığı El-Memun Sokağı'ndaki 8 katlı bir bina yerle bir olurken çevredeki çok sayıda bina hasar gördü.

        Bölgedeki AA muhabiri, arka arkaya çok şiddetli patlama seslerinin tüm Beyrut'tan duyulduğunu aktardı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

        Bakanlık açıklamasında, hedef alınan bölgede saldırı sonrası çok sayıda ceset parçasının toplandığı ve DNA testi sonucunda kimliklerin tespit edileceği belirtildi.

        İsrail'in herhangi bir uyarıda bulunmadan saldırı düzenlediği bölgede, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

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