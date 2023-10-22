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        Haberler Dünya İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü - Dünya haberleri

        İsrail ordusunun, Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü

        İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 03:42 Güncelleme: 22.10.2023 - 03:42
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        Gazze'nin Han Yunus kentine saldırı
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        Bölgedeki AA muhabirinden alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Han Yunus'un El-Celal Caddesi'ndeki bir kafeye saldırı düzenledi.

        Saldırıda 12 kişi öldü, çoğu ağır 17 kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlediği saldırıda da çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

        İsrail ayrıca, Gazze kentinin güneybatısındaki Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahallelerine saldırı düzenledi.

        Öte yandan, İsrail Ordu Radyosu, Gazze'den atılan roketlerin ardından, İsrail'in güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

        Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında Tövbe Camisi ile Gazze'nin orta kesiminde En-Nusayrat Çarşısı'nı da bombaladı. Nusayrat Çarşısı'na yönelik saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu ifade edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #Han Yunus kenti
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