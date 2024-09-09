İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Gazze ile Refah kentlerini hedef alan saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "Ebu Bekir" ailesinin evini bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.