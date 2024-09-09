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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli öldü

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli öldü, 94 bin 825 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 23:05 Güncelleme: 09.09.2024 - 23:10
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        İsrail'in saldırılarında 8 Filistinli öldü
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Gazze ile Refah kentlerini hedef alan saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

        Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "Ebu Bekir" ailesinin evini bombaladı.

        İsrail ordusunun saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli öldü.

        İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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