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        Haberler Dünya İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e saldırılar: 22 ölü

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 20:58 Güncelleme: 21.11.2024 - 20:58
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        Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e saldırılar: 22 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Baalbek'teki Makne, Felavi, Ameşki, Nebha ve Birital bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, söz konusu bölgelere düzenlenen saldırılarda toplam 22 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Makne'ye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü duyuruldu.

        Felavi bölgesini hedef alan hava saldırısında, 4 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

        Ameşki'deki İsrail saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

        Nebha'ya düzenlenen şiddetli hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybederken, Birital'deki saldırıda ise 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

        İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #lübnan
        #israil
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