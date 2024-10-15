İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Merciuyun kentine bağlı Tevlin beldesine yönelik hava saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Sarbin beldesini hedef alan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Güneydeki Sur kentine bağlı Kana beldesinde de İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İsrail’in Lübnan’da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 350 kişi öldü REKLAM Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 350 kişi öldü, 10 bin 906 kişi yaralandı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.