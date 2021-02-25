İsrail polisi, evini yıktığı Mescid-i Aksa Koruma Müdürü'nün protesto çadırını da söktü

AA

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan El-Aksa Derneği Başkanı Şeyh Saffet Fureyc ve dernek yönetimi, İleyyan'ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'nde hafta başında yıkılan evinin enkazı yakınında kurduğu protesto çadırını ziyaret etti.

Bu sırada İsrail polisinin mahalleye baskın düzenlemesi üzerine, çadır çevresinde sözlü atışma ve gerginlik yaşandı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa Koruma Müdürü İleyyan'ın kurduğu protesto çadırını söktüğü aktarıldı.

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsevviye Mahallesi'ndeki evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

İleyyan, o günden bu yana evinin enkazı yanında kurduğu protesto çadırında kendisine destek verenleri karşılıyor.

Son olarak Filistin'e verdikleri destekle bilinen Ortodoks Yahudi "Neturei Karta" cemaatinden bir grup dün akşam saatlerinde İleyyan'ın çadırını ziyaret etmişti.