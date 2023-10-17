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        Haberler Dünyadan İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Delal Ebu Amine gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Filistinli şarkıcı Delal Ebu Amine gözaltına alındı

        İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Delal Ebu Amine'yi sosyal medyada "Filistin'i desteklediği ve İsrail karşıtı paylaşımlar yaptığı" gerekçesiyle gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 14:06 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:14
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        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar 11 gündür sürüyor.

        İsrail polisi, Filistinli şarkıcı Delal Ebu Amine'yi gözaltına aldı ve konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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        Açıklamada, Nasıra kentinde yaşayan sosyal medyada etkili şarkıcının "Filistin'i desteklediği ve olayları kışkırttığı" şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

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        Filistinli şarkıcının polisin gözaltı süresinin uzatılması yönündeki talebi üzerine Nasıra Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edileceği aktarıldı.

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        #Delal Ebu Amine
        #israil
        #Filistin
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