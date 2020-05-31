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İsrail polisi, Kudüs Valisi Gays'ı gözaltına aldı

İsrail polisi, Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki bazı Filistinli aktivistleri gözaltına aldı. Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre, Kudüs Valisi Gays ile beraberindeki bazı Filistinli aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) eski karargahının önünde FKÖ üyesi Faysal El-Hüseyni'nin vefatının 19'uncu yıl dönümü münasebetiyle anma törenine izin vermedi.

Kudüs
AA

İsrail polisi, Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve beraberindeki bazı Filistinli aktivistleri gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Kudüs Valisi Gays ile beraberindeki bazı Filistinli aktivistler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) eski karargahının önünde FKÖ üyesi Faysal El-Hüseyni'nin vefatının 19'uncu yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

İsrail polisi anma töreninin sürdürülmesine izin vermezken, Vali Gays ile beraberindeki 4 aktivisti İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın talimatıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Fetih Hareketi Kudüs Bölge Sorumlusu Adil Ebu Zuneyd ile Kudüs Esirler Cemiyeti Başkanı Nasır Kavs da bulunuyor.

İsrail güçleri, 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca 17 kez gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'ne göre, İsrail güçleri 2020'nin başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te 750 Filistinliyi gözaltına aldı.

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