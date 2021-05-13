İsrail polisi Kudüs’te Filistinlilere saldırdı: 18 yaralı 0:00 / 0:00

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki "Samaria" Bölge Tugayı'nın bulunduğu bölgede silahla ateş edildiği belirtildi. Açıklamada, olay yerinde iki yaralı olduğu ve "saldırıyı düzenleyen teröristin etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlerde, bir Filistinlinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus İsrail askerine ateş açtığı, saldırıda iki askerin yaralandığı, eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise öldürüldüğü belirtildi.

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da kılınan yatsı namazından sonra Şam Kapısı’nda toplanan Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

Öte yandan Şeyh Cerrah Mahallesinde de İsrail polisi evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere ses bombaları, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, 10’u plastik mermiyle olmak üzere 18 Filistinlinin İsrail polislerinin müdahalesinde yaralandığı belirtildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah Mahallesindeki saldırıları devam ediyor.

İSRAİL MAHKEMELERİ KARARI

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının kararlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti.

Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs’ta görülen duruşmada, nihai karar hazirana ertelenmişti.