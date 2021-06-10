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İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı önünde akşam namazı kılan Filistinlilere coplarla saldırıda bulundu.

İsrail polisi Şam Kapısı'nda akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı
AA

Bir grup Filistinli, akşam namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda kılmak istedi.

İsrail polisi, namaz kılan Filistinlileri önce itekledi, ardından da coplarla saldırdı.

Öte yandan Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Şam Kapısı'ndaki bugünkü olaylarda 10 kişiyi yaraladığı belirtildi.

Yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin tedavisinin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in, bugün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı önünde basın açıklaması yapmak istemesi üzerine bölgede tansiyon yükselmişti.

Ben-Gvir'in provokatif girişimine tepki gösteren Filistinlilere ses bombasıyla müdahalede bulunan İsrail polisi, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

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