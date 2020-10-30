İsrail polisinden Doğu Kudüs'te Macron'u protesto eden Filistinlilere müdahale

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Filistinliler cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'da Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmasını ve İslam karşıtı tutumunu protesto etmek için gösteri düzenledi.Göstericiler daha sonra Mescid-i Aksa'dan çıkarak Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçti.İsrail polisi, tekbir getirerek yürüyen Filistinlilere müdahale etti.Mescid-i Aksa'nın da içinde yer alan Eski Şehir bölgesindeki bazı sokaklara barikatlar kuran İsrail polisi, göstericileri dağıtmaya çalıştı.İsrail polisi, cuma namazından önce de Eski Şehir'in bazı kapılarına barikatlar kurarak cemaatin Mescid-i Aksa'ya giden sokaklara ulaşmasını engellemeye çalışmıştı.Filistinliler, Eski Şehir'in en önemli kapılarından Şam Kapısı'nda barikatı aşarak Mescid-i Aksa'ya ulaşmayı başarmıştı.