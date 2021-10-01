İsrail polisinin ateş açarak öldürdüğü Filistinli kadın geride gözü yaşlı eş ve çocuklar bıraktı

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AA

Huzeyme'nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesindeki evinde büyük bir hüzün hakim.

AA muhabirine konuşan Huzeyme'nin 11 yaşındaki kızı Tülin dün sabah yaşanan olayın ve annesini kaybetmiş olmanın şokunu henüz atlatamamış durumda.

Annesini Kudüs'te yere düşmüş olduğu bir fotoğraftan tanıdığını, üzerinde sabah evden çıkarken giydiği kıyafetin olduğunu belirten küçük Tülin, "Annemi çok seviyorum. Babam, annemin şehit olduğunu söyledi. Onu çok özledim. Allahım, eve dönsün, lütfen." diyerek göz yaşı döküyor.

- "Direkt öldürdüler"

Dört çocuk annesi İsra'nın eşi Muhammed Huzeyme ise İsrail polisinin hayat arkadaşını, kendileri için hiçbir tehlike oluşturmadığı halde soğukkanlı bir şekilde infaz ettiğini söyledi.

"Onu gözaltına alabilir ya da tehlikeli olduğunu düşünüyorlarsa etkisiz hale getirebilirlerdi. Ancak hiçbirini yapmayıp direkt öldürdüler." diyen Huzeyme, eşinin evini, çocuklarını seven iyi bir insan olduğunu, Kudüs Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, hayatında sıkıntılı bir durumun olmadığını anlattı.

"Allah ona rahmetiyle muamele etsin. Bize de onun ayrılığına dayanma gücü versin." diyen Huzeyme, İsrail'in eşi ile ilgili "bıçaklama girişimi" iddiasının kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

- Filistinlilere yönelik infazlar gerçekleştiriliyor

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise Huzeyme'ye bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açıldığı yönündeki İsrail açıklamasının doğru olmadığı ifade edildi.

Açıklamada İsrail güçlerinin, Filistinlilere yönelik meydanlarda infazlar gerçekleştirdiği, yayınlanan verilerin Filistinlilerin yaşadığı insani felaketin boyutlarını tam olarak yansıtmadığı kaydedildi.

Kudüs Üniversitesi'nde öğrenci olan; Tülin, Amir (8), Verd (5) ve Tim'in (3) annesi İsra Huzeyme dün sabah İsrail güçleri tarafından ateş açılarak öldürülmüştü.

İsrail polisi ise Filistinli kadının, Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’nın "Silsile (Zincirli) Kapısı’nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğunu" ileri sürmüştü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.