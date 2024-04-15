İsrail Refah'a kara operasyonunu erteledi mi?
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından İsrail'in vereceği yanıt merak edilirken, bir yandan İsrail-Hamas çatışmaları da sürüyor. CNN International'a konuşan kaynaklar, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonunu ertelemeyi planladığını söyledi
CNN International'a konuşan iki İsrailli kaynak, İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonuna ilk adımlarını bu hafta atmaya hazır olduğunu ancak İran'ın saldırısına yanıt vermeyi düşündüğü için bu planları ertelediğini söyledi.
İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısı Orta Doğu'da yeni bir gerilim ve belirsizliğe yol açtı.
İran'ın saldırısı İsrail'in şu anda 1 milyonu aşkın Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik saldırı planlarını ertelemesine yol açtı. CNN'e konuşan kaynaklar, İsrail Hava Kuvvetlerinin Pazartesi günü şehrin bazı bölgelerine broşürler atmayı planladığını söyledi.
İsrailli bir yetkili, İsrail'in güneydeki kente kara saldırısı düzenlemeye kararlı olduğunu ancak sivillerin tahliyesinin ve yaklaşmakta olan kara saldırısının zamanlamasının şu anda belirsizliğini koruduğunu söyledi. İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçındı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin kara saldırısını iptal etmesi yönündeki ciddi baskısına rağmen, Hamas'ı yenmek için Refah'a kara operasyonunu önemini vurguladı.
YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLER REFAH'A SIĞINDI
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
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