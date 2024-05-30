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        Haberler Dünya İsrail, Refah'ta ambulansı hedef aldı: 2 sağlık görevlisi öldü

        İsrail, Refah'ta ambulansı hedef aldı: 2 sağlık görevlisi öldü

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Filistin Kızılayı'nın ambulansını vurdu. Saldırıda Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune adlı sağlık görevlileri yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze'nin doğusundaki bir eve düzenlediği hava saldırısındaysa çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:06 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:10
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        İsrail ambulansı hedef aldı
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin Kızılayı'na ait bir ambulansı vurduğunu ve olayda 2 sağlık görevlisinin öldüğünü duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan'daki Ebu es-Said kavşağında yaralı ve ölüleri tahliye etmek için giden ambulanslardan birini vurduğu belirtildi.

        Açıklamada, saldırı sonucunda ambulanstaki sağlık görevlileri Heysem Tubasi ve Suheyl Hassune'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        GAZZE'DE EV BOMBALANDI

        Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Gazze şehrinin doğusundaki ez-Zehra Okulu yakınındaki el-Hatu ailesinin evini hedef aldığı belirtildi.

        Saldırı üzerine bölgeye giden Sivil Savunma ekiplerinin çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştığı kaydedildi.

        Saldırıda çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

        İsrail saldırısı sonucu ölü ve yaralı sayısına ilişkin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan henüz bilgi paylaşılmadı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 171 Filistinli öldürüldü, 81 bin 420 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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