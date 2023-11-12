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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 76 TIR daha ulaştı

        İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 76 TIR daha ulaştı

        Filistin Kızılayı, 76 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 12.11.2023 - 23:22
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        Gazze'ye 76 TIR daha ulaştı
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        Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Mısır Kızılayından insani yardım taşıyan 76 tırı teslim aldığı belirtildi.

        İsrail'in yakıt girişine hala izin vermediği belirtilen açıklamada, tırlarda gıda, su, ilaç, tıbbi malzeme ve yardım malzemesi bulunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne şu ana kadar 980 yardım tırının ulaştığı ifade edildi.

        İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra, Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu Gazze Şeridi'ne giriş yapmıştı.

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