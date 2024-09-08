İsrail saldırılarında 6 Filistinli öldü

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Fahuri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçularının Gazze kentindeki Es-Samin Caddesi'nde bir binaya düzenlediği saldırıda ölen 2 Filistinlinin naaşı hastaneye getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinlinin öldüğünü, 94 bin 761 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.