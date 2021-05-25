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İsrail saldırılarında evleri yıkılan veya hasar gören Filistinliler sığındıkları okullarda kalmaya devam ediyor

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nde başlattığı saldırılar sonucu yerlerinden olan Filistinlilerden bazıları, evlerinin tamamen yıkılması veya ağır hasar görmesi nedeniyle sığındıkları okullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan veya hasar gören Filistinliler sığındıkları okullarda kalmaya devam ediyor
AA

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi ise yaralandı.

Saldırılar sonucu 100 binden fazla Filistinli yerinden edildi. Bombaların hedefi olan evlerini terk eden Filistinlilerin büyük bölümü, daha güvenlik gördükleri için bölgelerindeki okullara sığındı.

Başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen baskının ardından İsrail yönetimi, Hamas ve diğer Filistinli gruplarla ateşkesi kabul ederek saldırılarını sonlandırdı.

- Binlerce konut yıkıldı

İsrail'in Gazze saldırılarında Birleşmiş Milletlere göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü.

Mısır'ın ara buluculuğunda 21 Mayıs'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından çevredeki okullara sığınan Filistinli ailelerin çoğu evlerine geri döndü. Ancak bazı aileler, evlerinin yerinde bir enkaz görüntüsüyle karşılaştı.

- Evleri yıkılan veya ağır hasar görenler okullarda kalmaya devam ediyor

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şati Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait Ebu Asi okulunda 19 aile, evlerinin yıkılması ya da ağır hasar görmesi nedeniyle burada kalmaya devam ediyor.

Okul yetkilileri, saldırılar sırasında 400'den fazla kişinin buraya sığındığını, ateşkesin ardından çoğunun evlerine dönmesiyle bugün bu sayının 128'e düştüğünü belirtiyor.

Evlerinin yıkılması veya da ağır hasar görmesi nedeniyle bu okulda kalmak zorunda olan Filistinliler, yanlarında getirebildikleri birkaç eşya ve sünger yataklarla sınıflarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Çoğunluğunu çocukların oluşturduğu bu Filistinlilerin ne zaman evlerine dönebilecekleri ise meçhul.

Zira ekonomik durumları iyi olmayan bu aileler evlerini yeniden inşa etmek veya onarmak için yardıma ihtiyaç duyuyor.

- “Gidecek başka yerimiz yok”

Ebu Asi okulunda hayatlarını sürdürmeye çalışan 5 çocuk annesi Tahrir el-Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sınıfta 4 aile kaldıklarını belirtti.

Saldırıların başlamasıyla bu okula sığındıklarını dile getiren Keskin, "Savaş bittikten sonra evimize döndük ama gittiğimizde evimizin işgalci İsrail saldırısında tamamen yıkıldığını görünce şoke olduk. Gidecek başka yerimiz olmadığı için bu okula geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Keskin, kaldıkları okuldaki şartların oldukça zor olduğunu ve UNRWA’nın kendilerini görmezden geldiğini vurguladı.

- "9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz"

Filistinli anne, "Asla normal bir hayat değil. Bu sınıfta başka ailelerle birlikte yaşıyoruz. Bu sınıfta 25 kişi kalıyor. Banyoya gidemiyoruz. Elektrik, su yok. Günde bir defa yemek veriliyor. Korkuyoruz. Çocuklar endişeli. Çocukluklarını kaybettiler. 9 yer yatağında 25 kişi uyuyoruz. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Bizi kimse umursamıyor." diye konuştu.

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