İsrail saldırısında ölenler için 81 ilde sela okundu

İsrail saldırısında ölenler için 81 ilde sela okundu

İsrail saldırısında ölenler için 81 ilde sela okundu İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybedenler için 81 ilde öğle ezanı öncesinde sela okundu. Tüm kentlerde ayrıca Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazları kılındı

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında hayatını kaybeden 500'ü aşkın kişi için 81 ilde öğle ezanı öncesinde sela okundu. Tüm kentlerde ayrıca Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazları kılındı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul'da da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İstanbul'daki camilerde, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için sela okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi.

Fotoğraf: AA Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusu doğrultusunda, kentteki tüm camilerde öğle ezanı öncesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaşamını yitirenler için sela okundu. Selanın ardından yapılan duyuruda, "tüm camilerde Filistin'de şehit olanların ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacağı, dua edileceği, öğle namazından sonda da gıyabi cenaze namazı kılınacağı" belirtildi.

Fotoğraf: AA REKLAM Namaza katılmak isteyen vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camisi, Fatih Camisi, Taksim Camisi ve Büyük Çamlıca Camisi başta olmak üzere kentteki camilere geldi.

Fotoğraf: AA Öğle namazından önce İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Kılınan öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı için saf tutuldu. Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ve Sultanahmet Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazına yabancı turistler de katıldı. Namaza katılan bazı vatandaşlar, İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir