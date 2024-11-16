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        Haberler Dünya İsrail saldırısının doğrudan hedefi olan gazeteci el-Vahidin'in ailesi açlık grevine başladı | Dış Haberler

        İsrail saldırısının doğrudan hedefi olan gazeteci el-Vahidin'in ailesi açlık grevine başladı

        İsrail saldırısının doğrudan hedefi olan gazeteci el-Vahidin'in ailesi açlık grevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:41 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:57
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        Fadi el-Vahidin'in ailesi açlık grevinde
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        Fadi'nin annesi Hibe el-Vahidi (47), günden güne durumu kötüleşen ve Gazze'deki el-Hulu Uluslararası Hastanesinde bir ayı aşkın süredir bekleyişte olan Fadi'nin sağlık durumu hakkında AA'ya bilgi verdi.

        TEDAVİ GÖRMEZSE FELÇ OLACAK!

        İsrail ateşi sonucu ağır yaralanan ve saldırı sonrası kısmi felç geçiren Fadi'nin tedavi görmezse tamamen felç olacağını aktaran el-Vahidi, oğlunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini ve bölgede gerekli ilaç ve imkanların bulunmadığını belirtti.

        Gazze'nin kuzeyindeki aile, Fadi için tekerlekli sandalye talep ettiklerini ancak tekerlekli sandalyenin onlara ulaştırılamadığını ve şu anda Fadiye yalnızca ağrı kesici temin edebildiklerini aktardı.

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        #Hibe el-Vahidi
        #gazze
        #haberler
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