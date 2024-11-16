İsrail saldırısının doğrudan hedefi olan gazeteci el-Vahidin'in ailesi açlık grevine başladı

Fadi'nin annesi Hibe el-Vahidi (47), günden güne durumu kötüleşen ve Gazze'deki el-Hulu Uluslararası Hastanesinde bir ayı aşkın süredir bekleyişte olan Fadi'nin sağlık durumu hakkında AA'ya bilgi verdi.

TEDAVİ GÖRMEZSE FELÇ OLACAK!

İsrail ateşi sonucu ağır yaralanan ve saldırı sonrası kısmi felç geçiren Fadi'nin tedavi görmezse tamamen felç olacağını aktaran el-Vahidi, oğlunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüleştiğini ve bölgede gerekli ilaç ve imkanların bulunmadığını belirtti.