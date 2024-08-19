İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile esir takası müzakerelerini görüştü

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakanı Yoav Gallant'ın, İsrail’i ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Tel Aviv’deki Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Gallant’ın Blinken’a İsrailli esirler geri getirilene ve “Hamas ortadan kaldırılana kadar” Gazze’ye saldırılarının devam edeceğini belirttiği kaydedildi.

Gallant ile Blinken’in ikili görüşmenin ardından İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de katıldığı bir toplantı daha yaptığı belirtildi.