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        İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Hizbullah sözü

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası bir siyasi düzenleme veya askeri harekâtla Hizbullah'ı İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede yer alan Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine gönderme sözü verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:42 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:42
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        İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Hizbullah sözü
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        İsrail ordu radyosuna göre Gallant, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan belde ve yerleşim birimlerinin temsilcileriyle görüştü.

        Görüşmede Gallant, "Birleşmiş Milletlerin (BM) 1701 numaralı kararı uyarınca, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin ötesine taşıyacak uluslararası bir siyasi düzenleme yoluyla bölge halkının güvenliğini yeniden tesis edeceğiz." dedi.

        “İSRAİL, HİZBULLAH'I SINIRDAN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN ASKERİ ANLAMDA HAREKETE GEÇECEK”

        Askeri harekât seçeneğini göz ardı etmeyen Gallant, "(Uluslararası siyasi düzenleme) Bu düzenleme başarısız olursa, İsrail, Hizbullah'ı sınırdan uzaklaştırmak için askeri anlamda harekete geçecek." diye konuştu.

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        Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Gallant, Lübnan sınırına yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta ikamet eden ve Hizbullah ile İsrail ordusunun çatışmaları nedeniyle yerinden edilen 80 bin İsraillinin bölgede güvenlik sağlanana kadar geri gönderilmeyeceği vaadinde bulundu.

        Gallant’ın sözlerine ilişkin Hizbullah’tan ise bir açıklama yapılmadı.

        İSRAİL İLE HİZBULLAH ARASINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

        İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana sınırda karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

        İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Lübnan'da 23 sivil ve İsrail'de 4 sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda şu ana kadar 90 Hizbullah mensubu, 1 Lübnan askeri ve 6 İsrail askeri öldü.

        BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve Mavi Hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan silahlı kuvvetleri ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

        Litani Nehri'nin İsrail sınırına uzaklığı yer yer 30 kilometreyi buluyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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