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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı Gallant, olası İran misillemesine karşı ABD'nin kendilerine yardım etmeye "çok istekli olduğunu" söyledi | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı Gallant, olası İran misillemesine karşı ABD'nin kendilerine yardım etmeye "çok istekli olduğunu" söyledi

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e yardım etmek için "çok istekli olduğunu" ileri sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 18:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 18:37
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        'ABD yardım etmek için çok istekli'
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        İran'ın İsrail'e olası misillemesi gündemdeki yerini korurken, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etti.

        İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın hava üssünde incelemelerde bulunduktan sonra gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

        Gallant, İsrail ordusunun "savunma hazırlığını geliştirdiğini ve saldırı yeteneklerini de keskinleştirdiğini" belirtti.

        İran'ın olası misillemesine karşı bir koordinasyon üzerinden çalıştıklarını söyleyen Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmelere işaret etti.

        Gallant, İran'ın olası misillemesinde ABD ordusunun İsrail'e destek vermek istediğini dile getirerek, "(İran'ın olası misillemesinde ABD) Yardım etmek için çok istekliler. Bu iş birliği kritik bir unsur." ifadesini kullandı.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta kurban gitmişti.

        İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail olduğunu belirtmiş, Tahran Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini açıklamıştı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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