İsrail Savunma Bakanı Gallant, olası İran misillemesine karşı ABD'nin kendilerine yardım etmeye "çok istekli olduğunu" söyledi

İran'ın İsrail'e olası misillemesi gündemdeki yerini korurken, Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait bir üssü ziyaret etti.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gallant'ın hava üssünde incelemelerde bulunduktan sonra gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu ifade edildi.

Gallant, İsrail ordusunun "savunma hazırlığını geliştirdiğini ve saldırı yeteneklerini de keskinleştirdiğini" belirtti.

İran'ın olası misillemesine karşı bir koordinasyon üzerinden çalıştıklarını söyleyen Gallant, son günlerde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla ile yaptığı görüşmelere işaret etti.