İsrail Savunma Bakanı: Gazze'ye saldırılar devam edecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in telefonda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Gantz'ın, ABD'nin İsrail'in "kendini savunmasına" verdiği destekten dolayı Austin'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Gantz, Austin'e Gazze'ye yönelik saldırılara "uzun soluklu sükûnet" sağlanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin ramazan ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 850 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'in 8 gündür devam eden yoğun saldırıları Gazze Şeridi'nde 243 milyon dolardan fazla zarara yol açtı.

Sivil yerleşim alanlarının yanı sıra tarım arazileri, altyapı, yollar, elektrik ve su şebekelerini de hedef alan saldırıların bölgede büyük hasara sebep olduğunu aktaran Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf, toplam zararın 243 milyon dolardan fazla olduğunu kaydetti.