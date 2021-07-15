İsrail Savunma Bakanı Gantz:

AA

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Gantz, Tel Aviv yakınlarındaki Dayan askeri üssünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

İsrail'in birtakım zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Orta Doğu'nun radikal bir değişim geçirdiğini kaydeden Gantz, bu zorlukları Lübnan'ın parçalanması, Suriye'den gelen tehditler ve bu olaylarda İran'ın rolü şeklinde sıraladı.

Gantz, tehditler ışığında hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayarak, "Karşı karşıya olduğumuz en büyük tehdit, İran'ın nükleer silahlanması. Gücümüzü artırmaktan başka bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump anlaşmadan 2018'de çekilirken, Joe Biden yönetimi ABD'nin anlaşmaya yeniden dahil olması için nisan ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da görüşmelere başlamıştı.

İsrail yönetimi ise Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.