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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile anlaşmaya varma şansının tükenmekte olduğunu savundu | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı, Hizbullah ile anlaşmaya varma şansının tükenmekte olduğunu savundu

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile "mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:06 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:06
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        İsrail: Anlaşma olasılığı tükeniyor
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        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, çatışmaların sürdüğü Hizbullah ile "mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu" savundu.

        İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Görüşmede, iki tarafın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya dair çabaları ele aldığı aktarıldı.

        Yemen'deki Husilerin "bölgesel bir tehdit oluşturduğunu" savunan Gallant'ın, çatışmaların sürdüğü kuzeyde "Hizbullah'ın Hamas'a bağlanmaya devam ettiğini ve (Hizbullah ile) mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşması) olasılığının tükenmekte olduğunu" ileri sürdüğü kaydedildi.

        İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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