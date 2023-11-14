İsrail Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini vurdu

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusunun kuşatması altındaki ve yakıt tedarik edilememesi nedeniyle alarm durumundaki Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi vuruldu.

Görüntülerdeki doktorların bölgedeki patlama nedeniyle tozdan nefes almakta zorlandığı dikkati çekti.

Doktorlar, saldırılar ve yakıt eksikliği nedeniyle daha önceden hastane içinde yerleri değiştirilen yoğun bakım hastalarının yeniden başka bir alana tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

BEBEKLER KUVÖZDEN ÇIKARILDIKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Görüntülere göre ayrıca Şifa Hastanesi'ndeki yenidoğan bölümünde kuvözlerinden çıkarılan 30'dan fazla bebek hastane personeli ve gönüllü sivillerin kucaklarında daha güvenli ve uygun bir yere nakledildi.

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Doktorların bebekleri taşırken geçtiği hastane koridorlarının yaralıların bulunduğu hasta yataklarıyla dolu olduğu ve aynı koridorlarda, evleri bombalandığı için yerinden edilen ve hastaneye sığınan sivillerin de yaşadığı görüldü.

Bu vahim duruma dair konuşan Filistinli bir doktor, bebekleri taşıdıkları alanın özellikle prematüreler için uygun olmadığını vurguladı.

Bebeklerin normalde kuvözde kalması gerektiğini belirten doktorlar, "bugüne kadar üç bebeğin içinde bulunduğu şartlar nedeniyle öldüğünü" söyledi.

Başka bir videoda, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle gazeteciler dahil kimsenin hastaneye ulaşamaması nedeniyle hastanenin sağlık personelinden birinin buradaki insani trajediyi aktarmak için muhabirlik yaptığı görüldü.

Hastane çalışanının mikrofon uzattığı bir doktor, eşini İsrail bombardımanında kaybettiği için annesiz kalan iki küçük çocuğunu hastanede yanına alarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bakım bölümünde çalışan doktor İsam Radi, "Görevimin başındayken karım şehit oldu. Çocuklarımı burada yanıma almak zorunda kaldım. Hala görevimin başındayım. Tüm şartlara rağmen Allah’a hamd olsun." ifadelerini kullandı.