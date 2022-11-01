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Reuters

İsrail son dört yılda beşinci kez sandığa gidiyor. Binyamin Netanyahu’yu iktidardan eden hükümetin dağılması üzerine tekrar düzenlenecek seçimlerde, İsrail vatandaşlarının sandığa gitmek için ne kadar istekli olduğu önemli olacak.

Aşırı sağcı Dinci Siyonizm İttifakı’nın eş liderlerinden ve son dönemde yükselen siyasetçilerden olan İtamar Ben-Gvir’in ne kadar oy kazanacağı, Netanyahu’nun başarısında belirleyici yok.

Yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve ülkenin en uzun başbakanlık koltuğunda oturmuş olan ismi Netanyahu’nun partisi Likud’un birinci gelmesi bekleniyor.

Ancak son kamuoyu yoklamaları partinin, 120 koltuğun bulunduğu Knesset’te çoğunluğu elde etmek için gereken 61 koltuğa ulaşmakta zorluk çekeceğini gösteriyor.

Ülkenin eski dışişleri bakanı ve Yesh Atid'in lideri olan Yair Lapid, yazdan beri sürdürdüğü başbakanlık görevi kapsamında koalisyonun sarsılması üzerine seçim kararı almıştı.

Kamuoyu yoklamalarına göre ülkenin en önemli meselelerinin başında güvenlik ve enflasyon var.

Aşırı sağcı liderlerin yükselişi

2019 yılından beri Netanyahu’nun rüşvet ve yolsuzluk ile suçlanması, partisi Likud’un çoğunluğu ele geçirmesinin önüne geçtiği için ülke siyasi açıdan kilit bir durumda.

Netanyahu kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Şimdi üçüncü gelmesi beklenen Dinci Siyonizm İttifakı’nın ne kadar oy alacağı hangi partinin çoğunluğu ele geçireceğinde belirleyici olacak.

Yahudi Evi Partisi lideri Bezalel Smotrich ve Ben-Gvir’in sağcı liderler olarak yükselmesi Netanyahu’nun gördüğü desteğe zarar veriyor.

Ben-Gvir’in aşırı sağcı geçmişi, Netanyahu’nun hükümetine girmesi takdirinde İsrail’in ABD gibi müttefikleri için tehlike çanları çalabilir.

Siyasi açmazın sürmesi takdirinde başbakanlık koltuğunda oturmaya devam edecek olan Lapid ise ekonomik büyüme, Lübnan ve Türkiye ile gelişmiş ilişkiler ve Gazze’deki Filistinliler ile kapsamı daraltılmış bir mücadele vaat ediyor.