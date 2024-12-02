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        İsrail, Suriye'de 'tarafsız' kalacak

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Suriye'de hiçbir tarafı desteklemek niyetinde olmadıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 00:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 00:15
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        İsrail, Suriye'de 'tarafsız' kalacak
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        İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar, Israel Hayom gazetesinin düzenlediği güvenlik konferansında, 27 Kasım'da Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında Halep ilinin batı kırsalında başlayan çatışmaların ardından Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin konuştu.

        Sa'ar, "(Suriye) Bu konuda taraf tutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

        Şam yönetimi ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında tercih edilebilecek "iyi bir taraf" olmadığını savunan Sa'ar, İsrail'in askeri operasyonlara doğrudan taraf olmadığını ancak Suriye’deki gelişmeleri yakında takip ettiğini belirtti.

        HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

        Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

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        27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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